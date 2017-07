Geld maakt niet gelukkig, wél de vrije tijd die je ermee koopt

Door: ND

Geld zou niet gelukkig maken, maar laten we eerlijk zijn: echt vies zijn we er ook niet van. Heb je dan toch wat extra euro's op overschot, dan kan je er op deze manier een portie geluk mee kopen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

Nee, het zijn geen designerhandtassen of gloednieuwe Porsches die ons het grootste geluksgevoel bezorgen. Wat ons wél oprecht gelukkig maakt, is geld uitgeven aan iets waarmee we zelf wat extra vrije tijd "kopen". Een poetsvrouw of iemand die kookt voor ons, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een ondervraging bij 6.000 mensen uit de Verenigde Staten, Denemarken, Canada en Nederland. Ongeacht de omvang van hun bankrekening of het inkomen van de ondervraagden, voelden ze zich beter als ze vrije tijd konden "kopen".

Sociale verwachtingen

Eerder dan materiële zaken kopen, halen we meer voldoening uit het kopen van meer tijd voor onszelf, zo bevestigt een bijkomend experiment van het onderzoek. "Over deze resultaten was ik niet echt verbaasd," licht Elizabet Dunn toe, professor psychologie en auteur van Happy Money: The Science of Happier Spending. Wat ze wel opmerkelijk vond, is dat mensen het daarom nog niet altijd doen. Zelf vermoedt ze dat dit met sociale verwachtingen te maken heeft. "Ik hoop dat deze studie doet inzien dat het niet lui is om tijd te kopen. Het is daarentegen een goede strategie - wetenschappelijk ondersteund - die je levenskwaliteit verbetert." Dat in combinatie met jobcreatie, zou het schuldgevoel over het inhuren van bijvoorbeeld een poetshulp of babysit moeten doen wegebben.