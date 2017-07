Dit moment tussen twee vreemden op de metro is hartverwarmend

Door: ND

24/07/17 - 13u00 Bron: The Telegraph

© Reddit / Loozar.

Oogcontact vermijden en jezelf afzonderen door een krant of hoofdtelefoon is zowat een ongeschreven regel op het openbaar vervoer. Maar in San Francisco zijn pendelaars net iets vriendelijker, dat lijkt deze foto toch te suggereren. Een Reddit-gebruiker nam een kiekje van dit hartverwarmende moment tussen twee vreemden op de metro, en die gaat nu viraal.

Een das kunnen knopen, het is een vaardigheid die jongemannen zonder hulp van YouTube niet meer standaard bezitten. Een vrouw op de metro in Californië zag deze jongen knoeien bij het knopen van zijn das en besloot een handje te helpen.



Een andere reiziger zag het gebeuren, en plaatse de foto vertederd op Reddit, met het bijschrift: "De jongen was wanhopig aan het proberen om het zelf te doen. Een medepassagier vroeg hem of hij hulp nodig had. San Francisco vandaag."



De foto ging meteen viraal en kreeg honderden commentaren op sociale media, waarbij velen de dame prijzen die spontaan haar hulp aanbiedt. "Hoe duur het ook is om in San Francisco Bay Area te wonen, ik hoop dat ze hier nooit stoppen met zo vriendelijk te zijn. De meeste mensen zijn altijd bereid om elkaar te helpen", reageert een Reddit-gebruiker. Een mooi wapen tegen verbittering en verzuring in de wereld, al helemaal op een grijze maandag.