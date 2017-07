Je bent niet zo goed in wandelend sms'en als je denkt

Door: ND

Even een berichtje sturen terwijl je richting de bakker wandelt? Kleine reality check: je wandelt niet alleen trager, je ziet er ook lichtjes belachelijk uit, zo blijkt uit een Brits experiment. We passen onze wandelstijl aan, wat er behoorlijk lachwekkend uitziet. En ja, zelfs al vóór je per ongeluk tegen die lantaarnpaal aanknalt.

Zelfs de grootste koning in het multitasken is niet zo bedreven in het wandelen en tegelijkertijd een berichtje typen dan hij denkt, zo concluderen wetenschappers van Anglia Rusking universiteit in het Verenigd Koninkrijk.



Experiment met hindernissen

Ze vroegen aan een groep vrijwilligers om te wandelen op een stuk voetpad van 5,5 meter, met enkele 'hindernissen' zoals een klein verhoogje van een paar centimeter, en een step zoals je die in de sportschool terugvindt. Ze moesten die afstand twaalf keer afleggen, afwisselend zonder smartphone, al bellend, terwijl ze een berichtje lazen en terwijl ze er zelf één typten.



"Voorzichtige stapstrategie"

Het resultaat laat zich raden: het duurde dubbel zo lang om de afstand af te leggen als je ondertussen een bericht typt, en 67% langer als je ondertussen een bericht wil lezen. Maar de belangrijkste conclusie is toch wel dat de multitaskende wandelaars er onnozel uitzien terwijl ze wandelen en met hun telefoon in de weer zijn. De onderzoekers omschrijven het als een "voorzichtige stapstrategie", met kortere stappen en het hoger optillen van je voeten, om vallen te vermijden.



Geen valpartijen

Het voordeel van die silly walk die we blijkbaar toepassen als we wandelen en op onze smartphone tokkelen tegelijk, is dat we voorzichtiger zijn, aldus de onderzoekers. In het experiment viel niemand, "wat aantoont dat sms'ende wandelaars mogelijk iets voorzichtiger zijn dan we zouden denken," aldus onderzoekster Shaunacy Ferro. Al kan dat ook niet van iedereen gezegd worden, zo bewijzen onderstaande voorbeelden. Toch maar opletten geblazen dus.



