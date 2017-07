Relatiebouwer of 'window shopper': welk type Facebookgebruiker ben jij?

Door: ND

7/07/17 - 17u00 Bron: Metro UK

© thinkstock.

Dagelijks zitten zo'n 1,28 miljard mensen op Facebook, die er gemiddeld zo'n halfuur spenderen. Maar hoe brengen al die mensen hun tijd door op de sociaalnetwerksite? Posten ze selfies, of gluren ze vooral binnen in de levens van anderen? Brigham Young University zocht het uit, en definieerde op basis daarvan vier types Facebookgebruikers.

"Hoe komt het dat een sociaal netwerk de hele wereld heeft overgenomen?", vraagt hoofdonderzoeker Tom Robinson van Brigham Young University zich af. "Waarom willen mensen zo graag hun leven aan iedereen tonen? ". Een onderzoeksteam ondervroeg een groep Facebookgebruikers om een antwoord te formuleren op die vragen, en concludeerde dat er vier types gebruikers te onderscheiden zijn op de sociaalnetwerksite: de relatiebouwers, de stadsomroepers, de zelfpromotors en de window shoppers. Ontdek hieronder of jij je met één van deze types kan identificeren.

Lees ook Facebook werkt aan nieuwe app voor videochat in groep

Vrouwen willen liever niet in bikini op sociale media

1. Relatiebouwers Relatiebouwers op Facebook posten zelf af en toe, reageren op andermans posts en gebruiken extra functies op Facebook om de vriendschappen die ze al hebben in de "echte" wereld ook virtueel te versterken. "Relatiebouwers gebruiken Facebook als een verlengstuk van het echte leven, voornamelijk met familie en vrienden," legt Robinson uit. De mensen uit deze groep kunnen zich sterk identificeren met statements als: "Facebook helpt me om mijn liefde te uiten voor mijn familie en liefde van hen te ontvangen."

2. Stadsomroepers Een stadsomroeper was in ver vervlogen tijden iemand de de straat opging om de buurt te informeren over de nieuwtjes in de omgeving, nog lang voor er kranten bestonden. Het hedendaags online equivalent daarvan durft wel eens overdrijven met het delen van nieuwtjes op Facebook. "Ze willen iedereen voortdurend informeren over wat er aan de hand is," legt Robinson uit. "Ze dringen je voortdurend informatie op." Ze kondigen evenementen aan, posten links naar artikels en overspoelen hun Facebookvrienden met informatie.

3. Zelfpromotors Zelfpromotors op Facebook gebruiken het medium om alle aandacht op zichzelf te richten. Ze willen vooral veel likes, commentaren en aandacht krijgen, en kicken op een melding die hen mededeelt dat ze een nieuwe vind-ik-leuk hebben gekregen. "Ze gebruiken Facebook om een bepaald imago van zichzelf op te hangen, of dat nu klopt in het echte leven of niet."