Actrice en model Emily: "Regisseurs vinden mijn borsten te groot"

Door: ND

4/07/17 - 10u30 Bron: PageSix

© Instagram Emily Ratajkowski.

Model en actrice Emily Ratajkowski mag dan wel een bloedmooie dame zijn, toch zegt ze dat ze net omwille van haar uiterlijk weinig rollen krijgt. "Mensen willen niet met mij samenwerken omdat mijn borsten te groot zijn, omdat ik té sexy ben. Ik vind het discriminerend dat ik op basis daarvan niet gevraagd wordt."

Emily in de clip "Blurred Lines" van Robin Thicke © YouTube.

"Het gebeurt regelmatig dat ik de feedback krijg dat ik te sexy ben voor een opdracht," vertelt de actrice aan Harper's Bazaar Australië. De 26-jarige Emily O'Hara Ratajkowski werd geboren in Londen, maar heeft Amerikaanse ouders. Je kan haar onder meer kennen van haar rol in de videoclip van Robin Thicke's "Blurred Lines", waar ze topless in verschijnt. "Het is een anti-vrouwending, vind ik, dat mensen niet met mij willen samenwerken omdat mijn borsten te groot zijn. Wat is er mis met borsten?"