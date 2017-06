Deze 10 celebs poseerden net als Serena Williams naakt en hoogzwanger op de cover

Serena Williams © Vanity Fair.

Tennisster Serena Williams poseert zwanger in haar blootje op de cover van het Amerikaanse magazine Vanity Fair. En daar is ze niet alleen in. Heel wat bekende vrouwen gingen haar al voor. De 10 meest memorabele covers naar onze mening.

1. Topmodel Claudia Schiffer - Vogue Duitsland (2010) © Vogue.

2. Actrice Demi Moore - Vanity Fair (1991) © Vanity Fair.

3. Zangeres Britney Spears - Harper's Bazaar (2006) © Harper's Bazaar.

4. Topmodel Cindy Crawford - W Magazine (1999) © W Magazine.

5. Realityster Blac Chyna - Paper Magazine (2016) © Paper.

6. Véronique De Kock - Story (2013) © Story.

7. Zangeres Jessica Simpson - ELLE (2012) © ELLE.

8. Actrice en model Monica Bellucci - Vanity Fair (2004) © Vanity Fair.

9. Zangeres Mariah Carey - Life & Style (2011) © Life & Style.