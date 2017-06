Binnenkort examen? Deze voeding geeft je geheugen een boost

Door: redactie

Alsof het nog niet erg genoeg is om met dit heerlijke weer binnen opgesloten te zitten en te blokken, lijkt het ook nog eens of niets ervan in je overvolle hoofd blijft hangen. Als niets anders wil baten, kan je altijd proberen om eens te snacken op één van deze voedingsmiddelen waarvan het bewezen is dat ze een positief effect hebben op je hersenen.

2. Blauwe bessen Volgens een studie van Tufts University zouden blauwe bessen helpen om geheugenverlies op korte termijn te verminderen. Twee keer per week 100 gram blauwe bessen zou je geheugen dan ook een oppepper kunnen geven, aldus voedingsdeskundige en auteur van het boek 'Three Steps to a Healthier You', Alissa Rumsey.

3. Rozemarijn Een takje rozemarijn op je aardappelen of salade is geen slecht idee, aangezien het kruid in een recente studie bij studenten voor resultaten zorgde die maar liefst 7 procent hoger lagen dan anders. De precieze oorzaak moesten de onderzoekers van Nothumbria University schuldig blijven, al denken ze dat de geur van rozemarijn een effect heeft op de activiteit in onze hersenen.

4. Koffie Goed nieuws voor wie nu al aan zijn zevende tas koffie zit: cafeïne zorgt voor een kortstondige geheugen- én concentratieboost. Bovendien werd het ook al gelinkt aan een lager risico op Alzheimer.