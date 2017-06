Test: welke stijl van humor heb jij?

Door: ep

Een goed gevoel voor humor, een eigenschap die we vaak in een partner zoeken. Maar wat de ene hilarisch vindt, laat de andere koud. Psycholoog Rod Martin heeft na jaren onderzoek onthuld dat er vier stijlen van humor zijn. Ontdek helemaal onderaan het artikel met een snelle test wat de jouwe is.

Humor is iets dat ons helpt de dag door te komen. Je kan er een pijnlijke stilte tijdens de lunch met collega's mee doorbreken of je maakt er de lange wachtrij aan de kassa in de supermarkt iets draaglijker mee. En wedden dat je geliefde met grappen jouw hart wist te veroveren? Humor doet namelijk dienst als een soort van sociale lijm. Rod Martin en zijn collega's aan de universtiteit van Ontario hebben vier verschillende humortypes beschreven. Waarom het belangrijk is dat je weet welke de jouwe is? Een humorstijl heeft een grote impact op een gesprek en de persoon waar je mee spreekt. Komen jullie stijlen helemaal niet overeen, zul je al gauw merken dat het gesprek vast loopt. Lees ook Onderzoekers: "Je lijkt meer op je dronken zelf dan je denkt"

1. Verbindende humor Jij vertelt moppen over dingen die iedereen grappig vindt. Je doel? Iedereen samenbrengen door mensen aan het lachen brengen met anekdotes over het dagelijkse leven. Zo wil je anderen gelukkig maken en zorgen dat ze zich goed voelen. Tovert een grappige puppy steevast een glimlach op je gezicht? Zoek dan niet verder, dit is jouw humorstijl.

2. Agressieve humor Deze vorm wordt gebruikt door agressieve komieken, ze lachen graag met anderen en halen er plezier uit makkelijke slachtoffers naar beneden te halen. Overdrijf er niet mee. Agressieve humor is het wapen van een pester om zijn slachtoffers te bedreigen of psychologisch schade toe te brengen. Sommigen lachen met deze humor omdat ze het grappig vinden, anderen lachen om hun ongemakkelijke gevoel te verbergen.

3. Zelfrelativerende humor Kan je goed met jezelf lachen? Dan is dit jouw stijl. Je bent zelf steevast het onderwerp van de verhalen die je vertelt om een groep te entertainen. Dit is voor jou een gezonde manier van stressbestrijding. Een goed voorbeeld: "Misschien begrijp ik het gewoon niet goed, of ben ik gewoon niet zo slim."