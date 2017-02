Turtelboom: "Geen compassie, geen zelfbeklag. Ik kijk weer vooruit"

Door: redactie

4/02/17 - 06u45

© photo news.

Zie haar flaneren, daar voor de fotograaf. Hoor haar ratelen, hier aan haar keukentafel. Vintage Annemie Turtelboom. Na zeven vette jaren was de politiek plots klaar met haar. Maar zie, negen maanden na haar ontslag als minister blinkt en blaakt ze weer.

"Ik ben niet klaar met de politiek. Ik doe dit graag. Nog ­altijd. Het is niet omdat één hond je heeft ­gebeten dat alle honden bijten."



We zitten bij haar thuis in Antwerpen aan de tafel waar ze die ochtend van 29 april 2016 een drastisch besluit nam. "Het is genoeg geweest. Ik stop ermee. Ik neem ontslag. Niet morgen. Nu meteen."



De Turteltaks was haar te veel geworden. Een krachtig beeld was het, die middag, van de minister van Energie die haar afscheid aankondigde, in de rug gedekt door een zwart doek van kunstenaar Ben Vautier met daarop in witte letters: C'est le courage qui compte. Het was een verwijzing naar de uitspraak van Winston Churchill: 'Succes is niet eeuwig en falen niet fataal. Wat telt, is de moed om door te gaan.'



Negen maanden later bevestigt ­Annemie ­Turtelboom: ze gaat door. "Ik kijk niet graag meer om. Ik kijk liever vooruit."



