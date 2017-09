Match made in heaven: varkenshaasje met druivencompote

Aangeboden door Lidl

21/09/17 - 12u00

Carnivoren zijn het vast met ons eens wanneer we zeggen dat er weinig kan tippen aan een lekker sappig varkenshaasje. Zéker wanneer het gezelschap krijgt van een frisse compote. Ga deze keer niet voor de klassieke bereiding met veenbessen of rode ui: een compote van druiven is net zo makkelijk te bereiden en zorgt voor het perfecte tikkeltje fraîcheur bij je stukje vlees.

Wat heb je nodig?

1 varkenshaasje (+/- 1 kg)

2 rode uien, gesnipperd

2 wortelen, in blokjes

4 sjalotten, gehalveerd

4 teentjes look, ongepeld

400 g gemengde pitlozen druiven

1 groene appel, geschild, in blokjes

enkele takjes tijm

4 el azijn

2 el suiker

olijfolie

boter

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verhit wat olie in een koekenpan en fruit de uien glazig. Voeg de druiven, de appel, de azijn, de tijm en de suiker toe en breng aan de kook.

Stap 2: Laat 15 minuten koken. Neem de pan van het vuur en hou warm.

Stap 3: Kruid het varkenshaasje met peper en zout. Smelt een klont boter in een diepe pan. Leg er het vlees in. Schroei het haasje aan alle kanten dicht. Leg er de stukken sjalot, de look en wortelblokjes naast. Voeg de tijmtakjes toe. Zet het deksel op de pot en laat 15 minuten sudderen op een zacht vuur.

Stap 4: Haal het varkenshaasje uit de pan en snij het vlees in plakken. Schep er enkele lepels van de druivencompote op.

Tip: Lekker met kruidenpuree!