Zelfs een keukenkluns kan scoren met dit gezonde partyhapje

18/09/17 - 12u00

NINA & LIDL Wat is een homeparty zonder de perfecte feesthapjes? Maar geen zorgen: 'perfect' vereist geen sterrenniveau, want zelfs zonder keukenkennis kun je je gasten verrassen met deze heerlijke fingerfood. De broccolimousse is niet alleen een makkie, maar ook heel gezond, en de broodstengels maak je wél zelf, maar dat is allesbehalve rocket science. Hoeven je gasten dat te weten? Nope!

Wat heb je nodig?

1/2 broccoli, in roosjes

1/2 avocado

10 stengels bieslook, grof gehakt

4 à 5 el room

1/2 l groentebouillon

4 plakjes serranoham

1 vel pizzadeeg

2 el geraspte Parmigiano Reggiano

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de broccoli gaar in de bouillon. Mix de roosjes met de avocado, de room en de bieslook

glad en kruid met peper en zout.

Stap 2: Verwarm de oven voor op 190°C. Rol het pizzadeeg uit, leg op een met bakpapier beklede bakplaat,

snij in lange stroken, bedruppel met water en bestrooi met de kaas en kruid met peper en zout.

Zet 10 minuten in de oven. Laat afkoelen.

Stap 3: Snij de ham in reepjes en wikkel de reepjes rond de broodstengels.

Schep de broccolimousse in glaasjes en werk af met een broodstengel. Lees ook Het laatste zomerfeest: met dit menu scoor je zeker!

