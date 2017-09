Waan je in zonnig Griekenland met deze smaakvolle Santorinisalade

Aangeboden door Lidl

14/09/17 - 12u00

© Nina Kookt.

NINA & LIDL Je hebt je vakantie al gehad of bleef deze zomer gewoon thuis? Dan kan je je alsnog in exotischere oorden wanen dankzij deze Santorinisalade die we bij de varkensbrochettes serveren. De feta, ansjovis, kappertjes en oregano zorgen voor bakken smaak én dit heerlijk zonnige gerecht kun je voor minder dan een tientje op tafel toveren. Zo goedkoop vloog je nog nooit naar Griekenland!

Wat heb je nodig?

4 varkensbrochettes

250 g kerstomaatjes, gehalveerd

1 sjalot, in ringen

handvol muntblaadjes

1 komkommer, in halve maantjes

8 ansjovisfilets, gehalveerd

1 el kappertjes

200 g feta

1 tl gedroogde oregano

3 el olijfolie + extra om te bakken

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Schep de komkommer, tomaten, kappertjes, ansjovis, sjalot, oregano en olijfolie in een grote kom door elkaar. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Werk de salade af met de verkuimelde feta en de muntblaadjes.

Stap 3: Bak de brochetten gaar in wat hete olijfolie en serveer bij de salade.



