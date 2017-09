Bespaar jezelf veel afwas met deze sublieme one-pot shepherd's pie

Aangeboden door Lidl

4/09/17 - 12u00

NINA & LIDL Afwassen, we haten het allemaal. Daarom is een gerecht waarvoor je een minimum aan potten nodig hebt, een geschenkje uit de hemel. Zeker wanneer dat gerecht dan ook nog eens een stevige en smaakvolle shepherd's pie is, afgewerkt met smeuïge wortelpuree. Jackpot!

Wat heb je nodig?

500 g varkensgehakt

1 teentje knoflook, geperst

2 uien, gesnipperd

150 g wortelen

1 el bloem

150 ml runderbouillon

2 el tomatenpuree

150 g bloemige aardappelen

1 rode paprika, in blokjes

3 el geraspte emmentaler

klontje boter

scheutje melk

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Kook de aardappelen met de wortelen gaar in licht gezouten water. Giet af en pureer alles samen met de melk en een klontje boter. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Roerbak de uien, look en het gehakt in olijfolie. Voeg de paprika en tomatenpuree toe en bak even mee. Bestrooi met de bloem en roer goed. Blus met de bouillon. Kruid met peper en zout.

Stap 3: Vet een ovenschaal in met boter. Doe er het gehaktmengsel in. Verdeel er de puree over en bestrooi met de emmentaler.

Zet ongeveer 30 minuten in de oven.