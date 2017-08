Met deze miniquiches in zijn brooddoos maakt je bengel alle klasgenootjes jaloers

Aangeboden door Lidl

31/08/17 - 12u00

NINA & LIDL Oh-ow, de brooddoosstress slaat alweer toe. Hoe geef je je kleine spruit iets mee naar school dat voldoende voedzaam is én even gulzig opgepeuzeld zal worden als het dessert? Door voor deze miniquiches met broccoli-spek, tomaat-mozzarella en ham-ananas te gaan: taartjes als lunch, hoera!

Wat heb je nodig?

2 vellen bladerdeeg

6 eieren

scheutje melk

boter

peper en zout



Voor de mini-quiche met broccoli en spek:

150 g broccoli, in kleine roosjes

70 g gerookte spekblokjes

2 el geraspte emmentaler



Voor de mini-quiche met tomaat en mozzarella:

5 kerstomaatjes,in partjes

1 kleine wortel, geraspt

2 el geraspte mozzarella



Voor de mini-quiche met ham en ananas:

60 g hamblokjes

3 schijfjes ananas, in blokjes

1 el gehakte bieslook



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een muffinbakblik voor 12 muffins in met boter.

Stap 2: Meng in een kom 1/3 van de eieren, het spek,de broccoli en de emmentaler. Kruid met peper en zout. Doe hetzelfde met de kerstomaatjes, de wortel en de mozzarella én de hamblokjes,de ananas en de bieslook. Giet in elke kom een scheutje melk en roer goed.

Stap 3: Snij 12 cirkels uit het bladerdeeg en leg ze in de ingevette muffinvormpjes. Verdeel de mengsels over de vormpjes. Bak in de oven gedurende 20 minuten of tot ze goudbruin zijn.