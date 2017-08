Een bommetje gezondheid: homemade kippensoep

Aangeboden door Lidl

NINA & LIDL Het einde van de vakantie komt in zicht, dus je kunt je spruit maar beter klaarstomen voor zijn eerste schooldag. Dat betekent ook: afkicken van de ijsjes en terug aan de gezondere kost, zodat het klein grut vol energie zijn klasgenootjes opnieuw kan vervoegen. Deze kippensoep met spiraalpasta does the trick: boordevol broodnodige voedingsstoffen en ook gewoon lékker.

Wat heb je nodig?

4 kippenonderbouten

400 g groentemix

3 kippenbouillonblokjes

1,5 l water

200 g fusilli

2 el geraspte Parmigiano Reggiano

2 el gehakte platte peterselie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Breng het water met de kippenbouillon aan de kook. Voeg de groentemix toe. Doe er na één minuut ook de kip bij. Laat 20 minuten koken tot de groenten en kip gaar zijn.

Stap 2: Voeg de fusilli toe en laat zacht worden.

Stap 3: Kruid de soep met peper en zout en roer goed om. Verdeel over diepe borden, garneer met wat kaas en peterselie, en serveer meteen.

