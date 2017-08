Powerfood uit het vuistje: spinazieflapjes met feta

Aangeboden door Lidl

NINA & LIDL Sinds de Popeye-cartoons weten we het allemaal: wie spinazie eet, kweekt spieren. Of verwent zijn lichaam alleszins met een stevige portie power. Deze bladerdeeghapjes met feta en spinazie zijn een zalige culinaire health boost. Eet ze met een slaatje voor nóg meer vitamines of gewoon uit het vuistje wanneer je honger naar krachtvoer snel bevredigd moet worden.

Wat heb je nodig?

400 g bladspinazie

2 vellen bladerdeeg

1 sjalot gesnipperd

2 teentjes knoflook fijngehakt

1 el geraspte emmentaler

150 g fetakaas

4 el pijnboompitten

1 ei losgeklopt

gemengde salade

peper zout



Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 200°C. Verwarm de olie in een diepe pan en fruit de sjalot en look glazig. Voeg de spinazie in porties toe en laat slinken. Roer er de geraspte kaas door en kruid met peper en zout.

Schep de spinazie in een zeef en druk er met een lepel zoveel mogelijk vocht uit. Rooster de pijnboompitten bruin in een droge koekenpan.

Rol het bladerdeeg uit en snij met een rond voorwerp (bv. een koffiebordje) cirkels uit het deeg. Schep op ieder plakje wat spinazie en brokkel er wat fetakaas over. Bestrooi met de pijnboompitten.

Vouw de cirkels dicht en druk de randjes met een vork goed aan. Besmeer de flapjes met het losgeklopt eitje.

Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 20 minuten in de oven. Serveer met een slaatje.