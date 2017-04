Paasbest: lamsbout met wortelen en prei

Nina en Lidl

10/04/17 - 12u00

NINA & LIDL Gebraden lamsbout, het blijft een klassieker met Pasen. Maak dit gerecht uitmuntend met een frisse toets... munt.

Wat heb je nodig:

2,2 kg lamsbout

20 muntblaadjes

3 el witte suiker

150 ml natuurazijn

2 stengels prei, in de lengte in repen gesneden

500 g wortelen, geschild, in de lengte in vier gesneden

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 220°C. Hak de muntblaadjes zeer fijn. Doe ze samen met de suiker en azijn in een steelpan en warm al roerend op, net zolang totdat de suiker is opgelost. Zet minstens 2 uur in de koelkast.

Stap 2: Maak met een scherp mes inkepingen in het vlees, wrijf in met olijfolie en kruid met peper en zout. Leg de bout in een ovenschaal en laat een kwartiertje braden. Zet de oven lager, op 200°C en laat nog 1 uur en 20 minuten verder braden. Lepel af en toe wat van het vocht over het vlees. Het vlees is nu rosé.

Stap 3: Haal de lamsbout uit de oven en laat nog 15 minuten bedekt met aluminiumfolie rusten.

Stap 4: Blancheer de wortelen in licht gezouten water. Giet af. Bak de prei enkele minuten in wat olijfolie. Kruid met peper en zout. Schik de prei afwisselend met de wortelen op een grote serveerschaal.

Stap 5: Snij de lamsbout in mooie stukken. Leg het vlees op het bedje van prei en wortelen en lepel er zowel wat braadvocht als muntsaus over.