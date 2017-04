Ontbijtideetjes voor het weekend: omelet, smoothiebowl of granola

Nina en Lidl

NINA & LIDL In het weekend is er meer ruimte en tijd om jezelf te verwennen met een uitgebreid ontbijt. Je hebt tijd om veel fruit te snijden (en te mixen) of groenten voor te bereiden voor een groenteomelet. Wat kies jij?

Handig om mee te nemen: breakfast in a jar Wat heb je nodig (voor 4 potjes):

450 g yoghurt op Griekse wijze



Voor de granola:

200 g havermoutvlokken, grof gehakt

100 g pecannoten

4 el honing

3 el water

3 el olijfolie extra vierge



Voor de mandarijnencoulis:

4 mandarijnen

80 g honing



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C.

Stap 2: Meng alle ingrediënten voor de granola. Spreid uit op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 20 à 30 minuten in de oven tot alles goudbruin ziet. Schep regelmatig om.

Stap 3: Schil de mandarijnen en mix het vruchtvlees glad. Warm het sap op met de honing. Laat afkoelen.

Stap 4: Verdeel de helft van de granola over de potjes. Schep er de yoghurt op. Verdeel er de mandarijnencoulis over en eindig met een laag granola. Sluit elk potje goed af.



Smoothiebowl © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

(1 kom)

sap van 1/2 limoen

sap van 1 sinaasappel

1/2 banaan, in stukken

100 ml yoghurt op Griekse wijze

2 el muesli

2 tl honing

enkele blaadjes munt



Voor de topping:

handvol kokosblokjes

1/2 sinaasappel, in partjes

1/2 banaan, in plakjes

takjes munt



Zo maak je het:

Stap 1: Mix alle ingrediënten voor de smoothie met de helft van de honing en giet in een diepe kom.

Stap 2: Beleg de smoothie met de toppings, garneer met de munt en druppel er de resterende honing over.