Veggie friday: rijstschotel met champignons

Nina en Lidl

20/01/17 - 12u00

NINA & LIDL Wat dacht je van een supersnelle wok met rijst en gebakken champignons? Door de vlezige structuur van de champignons heb je geen vlees nodig en kan je met allerlei soorten experimenteren.

Wat heb je nodig:

500 g witte champignons, in stukken gesneden

3 wortelen, in kleine blokjes

1 ui, fijngesneden

2 el olijfolie

250 g rijst

1 l groentebouillon (1 blokje groentebouillon + 1 liter water)

2 lente-uien, fijngesneden

2 teentjes look, geperst

1 tl paprikapoeder

enkele takjes tijm

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de rijst in de groentebouillon gaar

Stap 2: Stoof de ui en de look aan in de olijfolie.

Stap 3: Voeg er de paddenstoelen en de wortels aan toe. Laat 10 minuten bakken op een zacht vuur. Kruid met peper, zout en paprikapoeder.

Stap 4: Meng de rijst onder de paddenstoelen en de wortels. Werk af met verse tijm en lente-ui.



Tip: Voeg extra kruiden toe zoals salie en peterselie.