It's a wrap! Omelet met lekkere groentevulling

Nina en Lidl

19/01/17 - 12u00

NINA & LIDL Vergeet tortilla's en taco's, maak zelf een omelet en vul deze met verse groentjes en hesp. De overschot kan je de volgende nog als lunch meenemen. Smakelijk!

Wat heb je nodig:

Voor 1 wrap:

2 eieren

2 el melk

2 el gehakte bieslook

2 plakjes hesp

3 kerstomaatjes, in plakjes

1/2 komkommer, in julienne

25 g rucola

1 el geraspte Parmezaanse kaas

boter

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kluts de eieren met de melk en bieslook los. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Verhit wat boter in een koekenpan en bak de omelet.

Stap 3: Beleg de omelet met de hesp, de tomaatjes, komkommer en rucola. Bestrooi met de Parmezaanse kaas. Rol de omelet op en snij hem in twee.