Makkelijke meeneemgerechtjes voor een spetterende potluck party

31/12/16 - 12u00

Ken je de potluck formule al? Iedereen maakt één gerecht klaar en zo ontstaat er een heus buffet aan lekkernijen! Deze Hasselback aardappelen of frittata maak je snel op voorhand en hoef je ter plaatse alleen nog even op te warmen in de oven.

Wat heb je nodig:

2 preiwitten

2 ajuinen

3 wortelen

2 aardappelen

1 pompoen

1,5 l groentebouillon (1,5 l water + 3 bouillonblokjes)

scheutje room

boter

peper & zout



Pimp 1: 150 g kabeljauwfilet • 2 el gehakte peterselie - 3 el gehakte kervel

Pimp 2: 2 el geroosterde pompoenpitten • 50 g spekblokjes

Pimp 3: 4 el gorgonzola • 2 el gehakte bieslook



Zo maak je het:

Stap 1: Smelt een klontje boter in een diepe pan en stoof hierin de grof gesneden soepgroenten aan.

Stap 2: Schil ondertussen de pompoen, verwijder de zaden en snijd in stukken.

Stap 3: Giet de bouillon bij de groenten en breng aan de kook. Doe er de pompoenblokjes bij en laat 15 minuten zachtjes pruttelen.

Stap 4: Pureer de soep met een staafmixer, kruid eventueel nog bij met peper en zout en roer er de room door.



Pimp 1: Pocheer blokjes kabeljauw of andere witte vis in de gegaarde soep en werk af met gehakte peterselie of kervel.

Pimp 2: Bestrooi de soep met geroosterde pompoenpitten en krokant gebakken spekblokjes.

Pimp 3: Roer een flinke lepel gorgonzola door de soep en werk nog af met bieslook.



Hasselback-aardappelen © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

4 grote aardappelen

2 knoflookteentjes

Parmezaanse kaas

1 rode paprika, in kleine blokjes

boter

olijfolie extra vierge

2 el gehakte peterselie

peper & zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Snij de aardappelen met een scherp mes in kleine plakjes, maar zorg ervoor dat je ze niet helemaal doorsnijdt.

Stap 2: Spoel de aardappelen af onder koud water zodat de schijfjes niet meer aan elkaar plakken.

Stap 3: Snij de knoflookteentjes in dunne plakjes en verdeel de plakjes tussen de schijfjes van de aardappels. Kruid de aardappelen met peper en zout.

Stap 4: Leg de aardappelen op een met bakpapier beklede bakplaat en bedruppel met olijfolie. Leg op elke aardappel nog een klontje boter.

Stap 5: Zet 50 minuten in de oven tot ze goudbruin en knapperig zijn. Haal ze tien minuten voor het einde van de baktijd uit de oven en bestrooi ze met de paprikablokjes en de Parmezaanse kaas. Zet opnieuw in de oven tot de kaas gesmolten is.

Stap 6: Strooi er vlak voor het serveren de peterselie over.

Zalm in een jasje van bladerdeeg © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

4 zalmfilets, gehalveerd

1 rol bladerdeeg

400 g verse spinazie

1 ui

1 teentje knoflook

3 el roomkaas

peper en zout

1 tl paprikapoeder

1 ei, losgeklopt

gemengde sla

olijfolie



Voor de dillesaus:

100 g yoghurt

100 g mayonaise

3 el gehakte dille

scheutje witte wijn



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C.

Stap 2: Fruit de ui en de knoflook aan in olijfolie. Voeg in porties de spinazie toe en laat slinken. Kruid met peper en zout. Meng er de roomkaas onder.

Stap 3: Rol het deeg uit en snij er 4 plakjes uit.

Stap 4: Strooi het paprikapoeder over het deeg en leg op elk vierkantje een zalmfilet.

Kruid de zalm met peper en zout en verdeel er het spinaziemengsel over.

Stap 5: Verpak de zalm in het deeg en duw de randjes aan met een vork. Bestrijk het deeg met het ei en zet 20 à 25 minuten in de oven.

Stap 6: Meng ondertussen alle ingrediënten voor de dillesaus.

Stap 7: Verdeel de sla over de borden, leg er een stuk zalm op en werk af met een lepeltje saus.



Tip: Je kan de zalmfilets ook eerst in gerookte zalm rollen.