Powerfood: pesto van broccoli met verse scampi's

Nina en Lidl

17/01/17 - 12u00

NINA & LIDL Pesto van basilicum hebben we al vaak genoeg gegeten, maar van broccoli? Dat is een heel andere verhaal. Door de zachtheid van de broccoli krijg je een zachte saus die perfect matcht bij de scampi's.

Wat heb je nodig:

500 g penne

350 g scampi, gepeld, schoongemaakt

30 g pijnboompitten

peper en zout

geraspte Parmezaanse kaas

basilicumblaadjes



Voor de pesto:

300 g broccoli, in roosjes

3 teentjes look, geperst

100 g geraspte Parmezaanse kaas

50 g pijnboompitten, geroosterd

3 el citroensap

15 cl olijfolie extra vierge

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water.

Stap 2: Voor de pesto: Kook de broccoli gaar. Giet af en laat afkoelen. Doe in een blender en voeg de rest van de ingrediënten toe. Kruid met peper en zout.

Stap 3: Kruid de scampi's met peper en zout en bak ze mooi rozig in olijfolie.

Stap 3: Giet de pasta af en bewaar enkele lepels van het kookvocht. Schep de pesto onder de pasta en giet er het kookvocht bij. Schep er de scampi's en de pijnboompitten onder. Garneer met Parmezaanse kaas en basilicum.