Leuk en origineel: gevulde steakrolletjes

Nina en Lidl

16/01/17 - 12u00

NINA & LIDL Steak kan altijd smaken, maar heb jij ze al eens gevuld? De vulling bestaat uit fijngesneden, verse groentjes en kruiden. Met een bijhorende zoetzure saus is je gerecht helemaal af!

Wat heb je nodig:

500 g gepelde steak

1 rode paprika, in reepjes

1 groene paprika, in reepjes

4 lente-uien, in reepjes

100 g champignons, in reepjes

1/2 courgette, in reepjes

1 el verse tijmblaadjes

olijfolie extra vierge

peper en zout



Voor de saus:

1 tl olijfolie extra vierge

1 sjalot, gesnipperd

1 teentje look, geperst

2 el rode wijn

3 el azijn

2 tl suiker

1 el tijmblaadjes

60 ml rundsbouillon (60 ml water + 1/6de rundsbouillonblokje)



Zo maak je het:

Stap 1: Snij de steaks voorzichtig horizontaal door, maar laat een randje aan elkaar. Zo krijg je bij het openvouwen een dunnere lap. Snij deze lappen in repen van 5 cm breed.

Stap 2: Besmeer het vlees met olijfolie, bestrooi met de tijmblaadjes en kruid met peper en zout.

Stap 3: Bak de groenten even aan in hete olijfolie. Kruid met peper en zout.

Stap 4: Beleg elke lap vlees met wat van de groenten. De reepjes mogen buiten de rolletjes komen. Rol het vlees strak op en zet vast met een prikker. Bak ze in olijfolie goudbruin. Schep uit de pan.

Stap 5: Verhit voor de saus de olijfolie in dezelfde pan en fruit de sjalot met de look. Doe er de rode wijn, azijn, suiker en tijm bij en breng aan de kook. Giet er de bouillon bij en laat 10 minuten pruttelen. Leg er de steakrolletjes in en laat goed doorwarmen. Lekker met gebakken aardappelen.