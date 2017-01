Gezonde taart bestaat ook: worteltaart met geitenkaas

Nina en Lidl

12/01/17 - 12u00

NINA & LIDL Simpel en overheerlijk. We kunnen deze taart niet anders beschrijven. Het zoete van de wortels past perfect bij het zoute van de geitenkaas en afgewerkt met verse kruiden. Lekker en je hoeft achteraf niet eens met een schuldgevoel op de weegschaal te gaan staan.

Wat heb je nodig:

1 rol kant-en-klaar bladerdeeg

800 g wortelen, geraspt

3 lente-uien, in ringen

100 g geitenkaas

4 eieren

100 ml room

2 takjes tijm

2 el gehakte bieslook

1 tl cayennepeper

handvol gehakte noten

olijfolie extra vierge

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Bekleed de bodem van een bakvorm met bakpapier en vet de randen in met boter. Bekleed de vorm met het bladerdeeg.

Stap 2: Bak de geraspte wortelen met de lente-uien in een pan met wat olie. Kruid met de cayennepeper, peper en zout. Schep de wortelen na 5 minuten in de bakvorm.

Stap 3: Klop de eieren los met de room. Roer er de blaadjes van de takjes tijm, de bieslook en de noten door. Giet de eieren over de wortelen. Bestrooi met de verbrokkelde geitenkaas en zet 30 minuten in de oven.