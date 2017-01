Smullen met de hele familie van deze gratin met kippenchipolata

Nina en Lidl

9/01/17 - 12u00

NINA & LIDL Macaroni kennen we allemaal, maar ooit al eens deze variant met kippenchipolata's en mozzarella gegeten? Voeg er verse groenten aan toe en je eet macaroni nooit nog hetzelfde.

Wat heb je nodig:

800 g kippenchipolata

400 g macaroni

1 preistengel, in ringen

1 el tomatenpuree

800 g tomatenblokjes

2 sjalotten, gesnipperd

100 g geraspte mozzarella

olijfolie extra vierge

20 g boter

2 dl water

1/2 kippenbouillonblokje

1 el platte peterselie, gehakt

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Verhit de boter in een koekenpan en bak de kippenchipolata's goudbruin en gaar. Snij in stukken van 2 cm.

Stap 2: Verhit wat olijfolie in een diepe pan en bak de sjalotten glazig. Voeg de prei en tomatenpuree toe en laat even mee stoven. Giet er het water en het kippenbouillonblokje bij en breng aan de kook. Voeg de tomatenblokjes en peterselie toe en kruid met peper en zout. Roer er de chipolata onder.

Stap 3: Kook de macaroni gaar in licht gezouten water. Giet af en meng onder de saus. Schep alles in een ovenschotel en strooi er de mozzarella over. Zet 10 minuten in de oven. Garneer met peterselie.