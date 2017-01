Ontbijtinspiratie nodig? Deze smoothiebowl overtreft die saaie boterham met kaas

Nina en Lidl

6/01/17 - 08u00

NINA & LIDL Met dit ontbijt garanderen we je een fantastische start van de dag. Deze smoothiebowl zit boordevol fruit zodat je je dagelijkse portie meteen al binnen hebt. Werk af met verse munt.. en GO!

Wat heb je nodig:

(1 kom)

sap van 1/2 limoen

sap van 1 sinaasappel

1/2 banaan, in stukken

100 ml yoghurt op Griekse wijze

2 el muesli

2 tl honing

enkele blaadjes munt



Voor de topping:

handvol kokosblokjes

1/2 sinaasappel, in partjes

1/2 banaan, in plakjes

takjes munt



Zo maak je het:

Stap 1: Mix alle ingrediënten voor de smoothie met de helft van de honing en giet in een diepe kom.

Stap 2: Beleg de smoothie met de toppings, garneer met de munt en druppel er de resterende honing over.