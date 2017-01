Verwerk je restjes van de feestdis in deze snelle maaltijdsoep

Nina en Lidl

3/01/17 - 12u00

NINA & LIDL Nog wat groenten over van de feestmaaltijden? Deze soep is de ideale oplossing voor restjes. Snijd de groenten fijn, voeg er rijst aan toe en werk af met een stukje kip.

Wat heb je nodig:

1,5 l water

3 groentebouillonblokjes

125 g rijst

300 g soepgroenten naar keuze, in blokjes (bv prei, selder, ui en groene kool)

4 eieren

400 g kipfilet

3 el gehakte peterselie

2 lente-uien, fijngesneden

olijfolie extra vierge

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Breng het water aan de kook en voeg de bouillonblokjes toe. Voeg de groenten en de rijst toe en laat 12 minuten pruttelen.

Stap 2: Kook ondertussen de eieren hard. Kruid de kipfilet met peper en zout en bak ze in olijfolie goudbruin. Snij in reepjes en leg ze in de soep.

Stap 3: Verdeel de soep over de borden. Pel de eieren en snij ze in kwarten. Leg ze op de soep. Garneer de soep met de peterselie en de lente-ui.