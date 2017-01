Kater? 3x detox smoothies om het jaar gezond te starten

Nina en Lidl

2/01/17 - 12u00

NINA & LIDL 2017 is van start gegaan en het liefst van al willen we meteen die feestkilo's kwijt. Met deze smoothies zet je meteen al een eerste stap in de goede richting!

Wat heb je nodig:

(Voor 1 persoon)



Groene smoothie:

200 ml water

1/2 avocado

1 stengel groene selder, in blokjes

handvol spinazie

2 el limoensap

1 el honing

1 blaadje munt



Rode smoothie:

1 voorgekookte rode biet

1/2 banaan

1 kiwi

sap van 1 sinaasappel

sap van 1/2 citroen



Oranje smoothie:

sap van 1 sinaasappel

1/2 mango, geschild, in blokjes

150 ml yoghurt

1 el citroensap

1/2 wortel



Zo maak je het:

1. Mix alle ingrediënten in een blender. Giet de smoothie in een glas en garneer met de munt.

Tip: Voeg wat gember toe voor extra pit.



2. Mix alle ingrediënten in een blender. Giet de smoothie in een glas en garneer met een schijfje sinaasappel.



3. Mix alle ingrediënten in een blender. Giet de smoothie in een glas en garneer met een wortelstengel.