Lekkerder dan omelet: frittata met spinazie en aardappelen

Nina en Lidl

29/12/16 - 12u00

NINA & LIDL Even genoeg van zware vijfgangenmenu's tussen alle feesten door? Dan is deze hartige frittata ideaal om even op adem te komen. Het luchtige gerecht is handig om mee te nemen voor een potluck of vriendenfeestje, maar past ook uitstekend als bijgerecht bij een avondje gourmetten.

Wat heb je nodig:

150 g vastkokende aardappelen, in kleine blokjes

40 g spinazie

1/2 courgette, in blokjes

1 rode ui, in ringen

1 el gedroogde oregano

4 eieren

30 g geraspte Parmezaanse kaas

1 dl groentebouillon

olijfolie extra vierge

peper & zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm wat olijfolie in een pan en bak de aardappelblokjes. Blus met de bouillon en laat koken tot bijna alle bouillon verdampt is.

Stap 2: Giet er opnieuw wat olijfolie bij en voeg de uiringen en courgette toe. Bak een 3-tal minuten. Kruid met wat oregano, peper en zout.

Stap 3: Voeg de spinazieblaadjes toe en roer tot ze geslonken zijn. Klop de eieren los, giet over de spinazieblaadjes en bestrooi met de Parmezaanse kaas. Laat 10 minuten, met deksel op de pan, bakken tot het ei gestold is. Strooi er nog wat Parmezaanse kaas over.



TIP: Dit bijgerecht kan je ook klaarmaken in een gourmetpannetje! Lees ook Hartige, gezonde wafeltjes in een handomdraai

Verrassend vegetarisch: herfstsalade met spekjes van...oesterzwam

Een winters éénpansgerechtje dat op 20 minuten klaar is