Snelcursus kerst, les 8: zo tover je snel een dessert op tafel

Nina en Lidl

23/12/16 - 12u00

NINA & LIDL Dit makkelijke dessert kan je de avond op voorhand al klaarmaken en een nachtje laten opstijven in de koelkast. Het zoete van de mango is een goede combinatie met de krokante speculaas. Succes verzekerd!

Wat heb je nodig:

500 ml room (30% vet)

400 g roomkaas

24 g vanillesuiker

200 g zandkoekjes of speculaas

1 rijpe mango

verse munt



Zo maak je het:

Stap 1: Verkruimel de koekjes in een blender of met een deegrol.

Stap 2: Pureer het vruchtvlees van de mango met 1/3 van de vanillesuiker.

Stap 3: Klop de resterende vanillesuiker onder de roomkaas. Klop de room op en schep onder de roomkaas.

Stap 4: Verdeel de helft van de koekjeskruimels over 4 glaasjes. Verdeel er de helft van de roomkaas over. Giet er nu een laagje mangopuree op, daarna opnieuw een laagje koekjeskruimels en roomkaas. Eindig met wat mangopuree.

Stap 5: Zet minstens een uurtje in de koelkast. Werk net voor het serveren af met een muntblaadje.