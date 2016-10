Verrassend vegetarisch: herfstsalade met spekjes van...oesterzwam

Nina en Lidl

17/10/16 - 12u00

NINA & LIDL Ben je dol op het zalige krokante smaakje van spek in een salade, maar eet je liever af en toe zonder vlees? Wist je dat je de spekjes kan vervangen door krokant gebakken oesterzwammen? Dit is écht even lekker en meteen ook heel gezond.