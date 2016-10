Een lekker voedzaam herfstontbijt: omelet met pompoen en kool

Nina en Lidl

14/10/16 - 09u00

NINA & LIDL Het is één van de eerste gerechten die we zelf leren maken in de keuken: een omelet. Terecht, want eieren zijn erg voedzaam en je kan er eindeloos mee variëren. Reden genoeg om de eieren in de verf te zetten met een gezond, stevig herfstomelet.