Geen suiker, maar toch superlekker! Makkelijke bananenpannekoekjes met maar twee ingrediënten.

13/10/16 - 12u00

Perfect als ontbijt of als vieruurtje (maar eerlijk gezegd: ze zijn zo lekker dat je er wel de hele dag van zou blijven eten...). Probeer deze super voedzame bananenpannenkoekjes, voor een lekkere èn gezonde pauze!

Wat heb je nodig (voor 10 pannenkoekjes):

3 bananen

6 eieren, losgeklopt

4 el mix gedroogde vruchten en noten

zonnebloemolie

honing



Zo maak je het:

Stap 1: Prak de bananen fijn met een vork en meng er de eieren, kokosrasp en de helft van de noten onder.

Stap 2: Verhit wat arachideolie in een koekenpan. Schep er 2 à 3 eetlepels van het beslag in voor elke pannenkoek.

Stap 3: Keer voorzichtig met een spatel om en bak nog een minuut verder.

Stapel de pannenkoeken op en strooi er de resterende noten over.

Stap 4: Bedruppel met honing.



Tip: Ook lekker met een schepje natuuryoghurt op Griekse wijze.