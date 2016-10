Gezonde fastfood burgers: homemade kippenhamburgers met tzatziki

Nina en Lidl

11/10/16 - 12u00

NINA & LIDL Zelfgemaakte kippenhamburgers met feta, paprikapoeder, peterselie en look, zelfs de hippe burgertent in de buurt komt niet zo origineel uit de hoek. Dresseer met tzatziki (die je uiteraard ook zelf maakt) voor de Griekse kers op de taart.

Wat heb je nodig:

600 g kipfiletblokjes

4 hamburgerbroodjes (of gewone pistolets)

100 g feta

2 el gehakte bladpeterselie

1 tl paprikapoeder

1 lookteentje, geperst

1 sjalot, gesnipperd

rasp van een 1/2 citroen

2 tomaten, in plakjes

olijfolie extra vierge

peper en zout



Voor de tzatziki:

1 komkommer

150 ml yoghurt op Griekse wijze

1 lookteentje, geperst

1 el gehakte munt

1 el citroensap



Zo maak je het:

Stap 1: Snij de kip heel fijn of haal het vlees door een blender. Meng er de verbrokkelde feta, peterselie, look, paprikapoeder, sjalot en citroenrasp onder en kruid met peper en zout.

Stap 2: Maak hamburgers van het mengsel en bak de burgers goudbruin in hete olijfolie.

Stap 3: Halveer de komkommer in de lengte en verwijder met een lepel de zaadjes. Rasp de komkommer grof en knijp er al het vocht uit.

Stap 4: Schep onder de yoghurt, voeg de knoflook toe en breng op smaak met de munt, citroensap, peper en zout.

Stap 5: Snij de broodjes open, leg er een hamburger tussen, twee plakjes tomaat en schep er een lepel van de tzatziki op.