Chicken pot pie: creatief met overschotjes kip en groenten

Nina en Lidl

10/10/16 - 12u00

NINA & LIDL Chicken pot pie kennen wij als kippenpasteitjes. Voor je tafelgasten is het raden wat er onder dat hoedje van bladerdeeg zit, een heerlijke hartige verrassing met spekjes.

Wat heb je nodig:

1 vel kant-en-klaar bladerdeeg

1 losgeklopt ei

250 g kipfiletblokjes

50 g gerookte spekblokjes

2 wortelen, in plakjes

1 pastinaak, in blokjes

1 grote aardappel, in blokjes

1 ui, gesnipperd

250 ml melk

1 el bloem

1 el boter

1 kippenbouillonblokje

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Smelt de boter en bak hierin de ui, groenten en het spek 20 minuten op een laag vuur. Voeg

eventueel een scheutje water toe. Voeg na 10 minuten de kip toe en roer alles goed om.

Stap 2: Schep er de bloem onder. Voeg beetje bij beetje en onder voortdurend roeren de melk toe.

Stap 3: Verkruimel er het bouillonblokje over en roer totdat je een dikke saus krijgt. Kruid met peper en zout.

Stap 4: Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid werkblad. Doe de vulling in de ovenschaal en leg er het deeg over. Snij het overtollige deeg weg en maak hiermee een lange vlecht.

Stap 5: Leg de vlecht rondom de bakvorm, prik een paar gaatjes in het deeg, bestrijk met het ei en zet 30 minuten in de oven. Lekker met een frisse sla.