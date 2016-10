Wild in de keuken: stoofpotje van hinde met witloof

Nina en Lidl

6/10/16 - 12u00

NINA & LIDL Feestelijk verfijnd is dit stoofpotje van hinde. Het donkerrode vlees breng je onder andere op smaak met bessenconfituur, witloof en rode wijn. Wedden dat het water je nu al in de mond loopt?

Wat heb je nodig:

600 g hindesteak, in blokjes

2 witloofstronken

2 sjalotten, gesnipperd

2 groene selderijstengels, fijngesneden

3 wortelen, in dunne plakjes

2 aardappelen,in blokjes

300 ml water

1 blokje rundsbouillon

300 ml rode wijn

1 el mosterd

2 el bosbessenconfituur

2 el bloem

3 takjes tijm

boter

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Bak het hindevlees aan in wat boter. Kruid met peper en zout.

Voeg de sjalotten, selder, wortelen en tijm toe en laat enkele minuten mee bakken.

Stap 2: Meng er de bloem, mosterd, bosbessenconfituur, bouillon, water en rode wijn bij en laat op een zacht vuur twee uur sudderen.

Stap 3: Voeg 15 minuten voor het einde van de kooktijd de aardappelblokjes toe.

Stap 4: Snij de witloof in de lengte door. Verwijder de harde kern en snij ze grof. Schep onder de stoofpot. Kruid eventueel nog bij met peper en zout.



Tip: Hou een beetje witloof apart voor de afwerking.