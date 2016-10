Gezonde snack: knolselderschips met frisse kruidendip

Nina en Lidl

3/10/16 - 12u00

NINA & LIDL Voor degenen die 's avonds willen snacken zijn groentenchips het antwoord. De knapperige chips maak je van de knolselder en serveer je met een yoghurtsausje.

Wat heb je nodig:

1 knolselder

zeezout

olijfolie extra vierge



Voor de dip:

150 ml yoghurt op Griekse wijze

2 takjes peterselie

enkele takjes bieslook

2 el mayonaise

2 el citroensap

1 teentje look



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Schil de knolselder. Snij met een mandoline of dunschiller dunne plakjes van de knolselder.

Stap 2: Leg de plakjes op een met bakpapier beklede bakplaat,

besmeer ze met olijfolie en bestrooi met wat zeezout. Zet ze 20 tot 25 minuten in de oven. Keer ze halverwege om.

Stap 3: Mix ondertussen alle ingrediënten voor de dipsaus fijn. Serveer

bij de krokante chips.



Tip: Bewaar ze in een luchtdip potje, zo blijven ze krokant.