Werelddierendag: beestig lekkere muffins

4/10/16 - 12u00

NINA & LIDL Dol op trouwe viervoeters en spinnende katjes? Op Werelddierendag zetten we de dieren in de bloemetjes! Van muffins maak je makkelijk schattige diertjes met wat snoepjes, chocolade en glazuur.



Wat heb je nodig:

100 g boter

1 zakje vanillesuiker

200 g bloem

3 eieren

100 g suiker + 1 tl suiker

30 g zure room

1 el citroensap

200 ml opklopbare room

ronde chocoladekoekjes

chocoladesnoepjes

200 g witte chocolade

80 g donkere chocolade

handvol amandelen



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Breek de boter in stukken in een kom en voeg de suiker en de bloem toe. Kneed tot een zanderig mengsel. Voeg de zure room, vanillesuiker, citroensap en eieren toe. Roer met een garde stevig door.

Stap 2: Vul cupcakevormpjes met het deeg en zet 25 à 30 minuten in de oven. Laat de muffins afkoelen.

Stap 3: Klop de room met de tl suiker op. Smeer een laagje room over de helft van de muffins. Leg een rond koekje in het midden van de muffins

en leg er daarboven drie smarties rondom. Zo heb je een pootafdruk.

Stap 4: Smelt voor de kattenmuffins de chocolade au bain marie. Dip de muffins met de bovenkant in de witte chocolade en laat opstijven.

Steek twee amandelen bovenaan de muffins. Dit zijn de oortjes. Maak met twee chocoladesnoepjes de oogjes.

Stap 5: Dip met een fijn penseeltje in de donkere chocolade en teken voorzichtig een kattengezichtje op de muffins.



Tip: Het is belangrijk dat de muffins goed afgekoeld zijn voor je start met het versieren, anders blijft de decoratie niet goed zitten.