3 x koken met superfoods (die je gewoon in de supermarkt koopt)

Nina en Lidl

1/10/16 - 12u00

NINA & LIDL Deze receptjes geven je een gezondheidsboost en mag je zeker wat vaker op het menu zetten. Met superfoods bedoelen we hier geen dure chiazaden of gekke exotische bessen, ook in broccoli, avocado of zalm zitten de juiste voedingsstoffen voor een super-boost!

Voor een stralende huid: avocadosoep Een avocado zit boordevel gezonde vetzuren, die goed zijn voor je cholesterol. Ze voeden ook je huid van binnenuit, handig in de koudere maanden. Een avocado bevat veel vezels en zorgt voor een lang voldaan gevoel. Het is ook een goede bron van kalium en magnesium en vitamine A, B1, B2, B6, C, E en foliumzuur (B11). Wat heb je nodig:

- 4 avocado's

- 2 uien, gesnipperd

- 1 groente bouillonblokje

- 250 ml melk

- klontje boter

- 1 citroen

- 3 eidooiers

- handvol koriander

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Haal het vruchtvlees uit de avocado en doe in een blender. Doe er 300 ml koud water bij en de melk en mix tot een glad geheel.

Stap 2: Verwarm 400 ml water. Bak de ui in een diepe pan glazig in de boter. Schenk er het hete water bij en voeg het bouillonblokje toe. Breng aan de kook en zet het vuur dan uit.

Stap 3: Giet het avocadosap in de pan en verwarm al roerend, maar laat niet koken

Stap 4: Doe de eidooiers met het citroensap in een kommetje. Kluts alles goed en giet het dan bij de soep. Kruid de soep met wat peper en zout.

Stap 5: Warm de soep verder op zonder te laten koken en garneer met de koriander.



Tip: Serveer met geroosterd brood of knapperig stokbrood.

Jullie succesrecepten: Yana maakt zelf sushi met quinoa, zalm en avocado

Echte brainfood: ovengebakken zalm met korstje van feta © Nina Kookt. Vette vis zoals zalm bevat omegavetzuren die van levensbelang zijn voor het goed functioneren van onze hersenen, het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem. De voedingsrichtlijn is nog steeds om twee porties vette vis per week op het menu te zetten. Wat heb je nodig:

- 4 moten zalm met vel

- 50 g fetakaas

- Sap en rasp van een halve citroen

- Handvol bladpeterselie

- Handvol bieslook

- Gemengde sla

- 2 el olijfolie extra vierge

- Peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Hak de kruiden fijn

Stap 2: Leg de zalm met de velkant naar beneden op een met bakpapier beklede bakplaat. Breng op smaak met de citroenrasp, peper en zout en pers er de halve citroen over.

Stap 3: Verdeel er de kruiden en brokkel er de fetakaas over. Druppel er de olijfolie over en zet een 15-tal minuten in de oven.

Stap 4: Serveer de zalm met een frisse salade.



Weetje: Zalm past perfect in een gezond en evenwichtig eetpatroon, omdat het boordevol omega 3-vetzuren zit die het riscio op hart- en vaatziekten verminderen.