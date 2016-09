Feest op je bord! Hartige beignets met groenten en garnalen

Nina en Lidl

30/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Met suiker of stukjes fruit, zo kennen we doorgaans de beignets. Maar wist je dat je ook hartige beignets kan maken? Gevuld met roze garnalen, wortelen, prei en sojascheuten worden het echte feesthapjes.

Wat heb je nodig:

- 150 g roze garnalen, gepeld

- 150 g sojascheuten, gehakt

- 100 g zoete maïskorrels

- 2 wortelen, geraspt

- 1 preistengel, fijngesneden

- 4 à 5 el bloem

- 2 eieren

- 200 ml frituurolie

- peper en zout

- water

- chilisaus



Zo maak je het:

Stap 1: Pel de garnalen en hak grof. Meng de sojascheuten, maïskorrels, wortelen, prei en garnalen. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Meng de bloem met de eieren. Voeg indien nodig wat water toe tot je een smeuïg pannenkoekenenbeslag krijgt. Giet bij de groenten en de garnalen en roer goed.

Stap 3: Verhit de olie. Dompel een soeplepel in de warme olie. Schep wat beslag in de soeplepel en giet in het vet. Bak goudbruin en laat uitlekken op keukenpapier. Bak zo alle beignets.



Tip: Serveer de beignets op een grote schaal met in het midden een schaaltje chilisaus.