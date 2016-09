Succesrecept waar het hele gezin van smult: ovenschotel met zalm en broccoli

Nina en Lidl

29/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Zalm en broccoli is een combinatie die in de keuken al-tijd werkt. Na een lange werkdag komt deze ovenschotel als geroepen.

Wat heb je nodig:

- 4 moten zalm

- 6 aardappelen

- 2 uien

- 1 broccoli

- klontje boter

- 300 ml room

- 4 el roomkaas met kruiden

- 70 g geraspte belegen kaas

- gemengde sla

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Vewarm de oven voor op 220°C. Snij de zalm in plakjes. Snij ook de aardappelen in dunne plakjes. Snij de broccoli in roosjes en de ui in ringen. Blancheer de broccoli 5 minuten in gezouten water.

Stap 2: Meng de roomkaas met de room.

Stap 3: Beboter een ovenschaal en verdeel de aardappelplakjes over de bodem. Kruid met peper en zout. Verdeel er de zalm, ui en broccoli over. Giet het slagroommengsel over de zalm.

Stap 4: Verdeel er de rest van de aardappelplakjes over. Verdeel er terug zalm, ui en broccoli over. Giet de overschot van het slagroommengsel over de broccoli.

Stap 5: Bestrooi met de geraspte kaas en zet 35 minuten in de oven. Serveer er een frisse sla bij.



Tip: In plaats van broccoli kun je ook boontjes of erwtjes toevoegen.