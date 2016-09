Minstens even lekker als de klassieke hamburger: de schnitzelburger

Nina en Lidl

13/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Deze schnitzelburger moet zeker niet onderdoen voor de hamburger. Met zijn goudbruin krokant korstje is de schnitzel ideaal voor tussen een broodje.

Wat heb je nodig:

- 4 schnitzels

- 100 ml arachideolie

- 4 halve stokbroden

- 1 komkommer

- 2 el zure room met kruiden

- 5 el Griekse yoghurt

- 50 g rucola

- 12 plakjes augurk

- 2 tomaten, in plakjes

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verhit de arachideolie in een koekenpan en bak de schnitzels goudbruin.

Stap 2: Snij de komkommer in blokjes. Meng de zure room met de yoghurt en kruid met peper en zout. Meng er de komkommerblokjes onder.

Stap 3: Snij elk half stokbroodje door en beleg met rucola, tomaat, augurk, reepjes schnitzel en de komkommersalade.



Tip: Door de schnitzels voor het bakken met cayennepeper te bestrooien, krijgt je burger meer pit.