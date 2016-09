Een luxe variant van de klassieke Caesarsalade

Nina en Lidl

12/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Typisch aan de befaamde Caesarsalade zijn de hardgekookte eitjes, sla en parmezaan. Maar er bestaan talloze varianten van deze salade. Vandaag: de deluxeversie met schnitzel en gerookte spekblokjes.

Wat heb je nodig:

- 4 schnitzels

- 150 g gerookte spekblokjes

- Halve krop ijsbergsla

- 4 hardgekookte eieren

- 50 g Parmezaanse kaas, geraspt

- 100 ml arachideolie



Voor de dressing:

- 4 el mayonaise

- 1 teentje look

- 3 el citroensap

- 2 el water

- 4 el geraspte Parmezaanse kaas

- 2 el kappertjes peper



Zo maak je het:

Stap 1: Verhit een koekenpan en bak de spekjes goudbruin en knapperig. Laat uitlekken op keukenpapier.

Stap 2: Verhit de arachideolie in de pan en bak de schnitzels goudbruin. Snijd in reepjes.

Stap 3: Mix alle ingrediënten voor de dressing en kruid met peper.

Stap 4: Snij de eieren in 4 partjes en haal de salade uit elkaar. Verdeel de slabladeren en spekjes over vier borden en leg er de eieren bij. Schik er de schnitzelreepje op en werk af met de dressing en de Parmezaanse kaas.



Tip: In een goed afsluitbaar potje kun je de dressing tot twee weken bewaren in de koelkast