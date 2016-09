Zo is aan het werk gaan toch niet zo vervelend: 4 heerlijke powerlunches om mee te nemen

Nina en Lidl

7/09/16 - 12u00

© Shutterstock.

NINA & LIDL Vanaf het moment dat je 's ochtends aankomt op je werk, is het een moment om naar uit te kijken: de lunch. Hèt moment om even te ontspannen, te babbelen om daarna weer opgeladen aan je werk te beginnen. Hoe lekkerder de maaltijd, hoe leuker de lunch. Verwen jezelf daarom eens met deze easy deluxe lunches die je makkelijk kan meenemen.

Bagel met aubergine © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 1 aubergine, in plakjes

- 80 g bloem

- 150 ml arachideolie

- 250 g spek, in plakken

- 4 eieren

- 50 g boter

- gemengde sla

- 3 el mayonaise

- 1 sjalotje, gesnipperd

- 1 el kappertjes

- 4 sesam bagels

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Haal de aubergineplakken door de bloem.

Stap 2: Verhit de olie in een koekenpan en bak de aubergine goudbruin. Laat uitlekken op keukenpapier.

Stap 3: Smelt de helft van de boter in een pan en bak het spek krokant. Schep uit de pan. Verhit de rest van de boter en bak van de eieren spiegeleieren. Kruid met peper en zout.

Stap 4: Maak een saus van de mayonaise, sjalot en kappertjes.

Stap 5: Verwarm de bagels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Beleg elke bagel met wat gemengde sla, een lepel van de saus, een plakje aubergine, twee reepjes spek en een spiegelei.



Tip: Ook lekker met wat gerastpe cheddar kaas over.

Meloensalade met feta © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 1 galiameloen

- 150 g feta

- 2 lente-uitjes

- 1 el citroensap

- 12 basilicumblaadjes + extra om te garneren

- 2 el olijfolie

- stokbrood of 2 kleine broodjes



Zo maak je het:

Stap 1: Snij de meloen in blokjes.

Stap 2: Snij de lente-ui in ringen en hak het basilicum fijn. Meng met het citroensap en de olijfolie en schep er de meloen onder.

Stap 3: Verdeel over de borden en brokkel er de fetakaas over. Garneer met enkele basilicumblaadjes en serveer met wat stokbrood.



Tip: Geen fan van fetakaas? Vervang het dan door blokjes oude kaas, mozzarella of Parmezaanse kaas.

Boterham met blauwe bessenconfituur © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 1/2 kg blauwe bessen

- 3 el tijmblaadjes, fijngesneden

- sap van 1/2 citroen

- 250 g suiker

- 100 ml water

- 4 sneetjes bruin brood



Zo maak je het:

Stap 1: Breng de bessen aan de kook samen met het citroensap en water. Laat 15 minuten koken.

Stap 2: Voeg de suiker en de tijm toe en laat nog eens 15 minuten koken. Roer regelmatig in de pot.

Stap 3: Schep de confituur in gesteriliseerde potjes, sluit direct af met de gesteriliseerde deksels en zet de potjes op zijn kop. Zo kunnen ze tijdens het afkoelen vacuüm trekken. Besmeer de boterhammen met een flinke laag confituur, verpak in boterhammenpapier en geef mee in de brooddoos.



Tip: De confituur is op een koele, donkere plek een paar maanden houdbaar. Na opening blijft hij nog 2 weken goed in de koelkast.