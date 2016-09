Een combinatie die je eens moet proberen: nectarine en mozzarella

Nina en Lidl

8/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Nu we weer genieten van heerlijk zomerse temperaturen is dit een ideaal gezond receptje. Klassiek serveeer je mozzarella met tomaat, maar het wordt nog heerlijker als je de tomaat eens door nectarine vervangt. Weer een manier om je portie fruit per dag binnen te krijgen.

Wat heb je nodig:

- 4 nectarines, in plakjes

- 12 basilicumblaadjes

- 3 mozzarellabollen, in plakken

- 100 g paneermeel

- 100 g bloem

- 70 g geraspte Parmezaanse kaas

- 2 eieren

- 1 tl cayennepeper

- 2 el vloeibare honing

- 2 el olijfolie extra vierge

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Meng de bloem met het paneermeel en de Parmezaanse kaas en kruid met cayennepeper, peper en zout. Klop de eieren los in een andere kom.

Stap 2: Haal elke mozzarellaplak door de eieren en dan door het bloemmengsel.

Stap 3: Verwarm 1 el olijfolie in een pan en bak de nectarineschijfjes 2 minuten langs elke kant. Verwarm de resterende olijfolie en bak de mozzarellaplakjes 1 minuut langs elke kant. Laat uitlekken op keukenpapier.

Stap 4: Maak een torentje met een schijfje mozzarella, daarna een schijfje nectarine. Herhaal en eindig met een schijfje nectarine. Garneer met basilicum en druppel er nog wat honing over. Geef er nog een draai van de pepermolen over.



Tip: Strooi er eventueel nog gehakte noten over.