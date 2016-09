Snelle en gemakkelijke fruittaartjes om zelf te maken. En het is nog gezond ook!

Nina en Lidl

9/09/16 - 12u00

NINA & LIDL Je wilt graag een toetje op tafel zetten, maar niet heel de dag in de keuken staan? Dan is dit het recept dat je zoekt. De nectarinetaart met blauwe bessen en bladerdeeg kost je nauwelijks werk.

Wat heb je nodig:

- 3 nectarines

- 1 vel kant-en-klaar bladerdeeg

- 50 g blauwe bessen

- 2 el boter

- 4 el suiker

- 1 ei



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Snij de nectarines in dunne plakjes. Leg het vel bladerdeeg op een met bakpapier beklede bakplaat. Vouw de randen naar binnen zodat je een vierkant krijgt en druk aan. Prik er met een vork gaatjes in.

Stap 2: Schik de nectarines op het bladerdeeg, maar hou de randen vrij. Bestrooi met de bosbessen, suiker en boter in stukjes.

Stap 3: Scheid de dooier van het eiwit. Klop de dooier los en besmeer er de randen mee. Bak de taart 20 minuten in de oven.



Tip: lekker met slagroom.