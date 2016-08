Gezellig om samen met de kinderen te bakken: gehaktmuffins

Nina en Lidl

30/08/16 - 12u00

NINA & LIDL Deze gehaktmuffins zijn ideaal om samen met de kinderen te maken. Balletjes rollen en toefjes spuiten met de spuitzak, een leuk bakuurtje gegarandeerd!

Wat heb je nodig:

- 400 g varkens-/kalfsgehakt

- 1 ui

- 2 teentjes look

- 1 ei

- 1 el mosterd

- 1 el paprikapoeder

- 3 el gehakte peterselie

- 100 g havermoutvlokken

- 4 el ketchup

- 250 g aardappelen

- 70 ml melk

- 2 el olijfolie extra vierge

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Snipper de ui en meng samen met het geperst lookteentje, het ei, mosterd, paprikapoeder en 2/3 van de peterselie door het vlees. Doe er de havervlokken bij en meng tot een consistente massa.

Stap 2: Maak balletjes van het vlees en leg ze in een met olijfolie ingevette muffinvorm. Zet 40 minuten in de oven.

Stap 3: Maak ondertussen de puree. Kook de aardappelen gaar, giet af en pureer. Meng er de melk onder en kruid met peper en zout. Schep de puree in een spuitzak.

Stap 4: Haal de muffins uit de oven, schep er wat ketchup op en spuit op elke muffin een toefje puree. Bestrooi met de resterende peterselie.



Tip: Je kan de muffins op het einde nog bestrooien met krokant gebakken spekblokjes.