Klassiek recept in een nieuw jasje: gevulde paprikaringen

Nina en Lidl

29/08/16 - 12u00

NINA & LIDL De gevulde paprika ken je al, maar dit recept maakt het net iets origineler. Bak hamburgertjes in het randje van paprika. Dat ziet er leuk uit op je bord!

Wat heb je nodig:

- 300 g varkens-/kalfsgehakt

- 3 paprika's, in verschillende kleuren

- 1 el verse tijm

- 1 el gedroogde basilicum

- 50 g paneermeel

- 2 eieren

- 70 g geraspte Parmezaanse kaas

- 1 tl cayennepeper

- 3 teentjes look

- 1 el olijfolie extra vierge

- 2 el gehakte peterselie

- 100 g geraspte mozzarella

- 400 g gepelde tomaten (blik)



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de tijm, basilicum, paneermeel, eieren, Parmezaanse kaas, cayennepeper en look door het vlees.

Stap 2: Snij de boven- en onderkant van de paprika's weg. Verwijder de zaadjes en snij de paprika's in ringen. Snij de boven-en onderkant in blokjes en meng bij het vlees. Leg de ringen op een met bakpapier beklede plaat.

Stap 3: Vul de paprikaringen met het vlees.

Stap 4: Verwarm de olijfolie in een ovenbestendige pan en bak de ringen langs elke kant goudbruin. Giet er de tomaten uit blik bij en zet 25 minuten in de oven. Bestrooi met de mozzarella en zet nog eens 5 minuten in de oven. Garneer net voor het serveren met de peterselie.



Tip: Serveer met rijst.