Zo geef je een écht Italiaans feestje (met gezonde pizza)

Nina en Lidl

3/09/16 - 12u00

© thinkstock.

NINA & LIDL Als ze ergens weten hoe ze goed moeten tafelen dan is het wel in Italië. Ongedwongen sfeer, geen stress, alles lekker vers en eenvoudig lekker. Een ideaal thema dus voor een etentje bij je thuis.

Bella Italia menu © Unsplash. Echte Italianen eten niet alleen maar pasta. Pasta is het tweede gerecht, na de antipasti, voor het hoofdgerecht met vlees of vis. Serveer de hele avond lekkere Italiaanse wijnen.



aperitivo:



schenk een sprankelende spumante of prosecco

of maak je gasten een Aperol of Campari



antipasti:



puntjes bloemkoolpizza

dip van groene boontjes

olijfjes

assortiment gegrilde groenten

bordje charcuterie



primo piatta:



groene pasta primavera



secundo piatta:



steak pizzaiola met groene salade



dolce:



straffe koffie met digestiefjes (limoncello, grappa)



Lees ook 3 recepten om samen te maken met je kinderen

Vrijdag visdag: makkelijke visballetjes die lekkerder zijn dan fishsticks

Favoriete recept van elk kind krijgt make-over: spaghetti met surprise

Antipasti: bloemkoolpizza © Het Peloton. Wat heb je nodig:

Bodem:

1 bloemkool, in roosjes

90 g paneermeel

40 g parmezaanse kaas,

geraspt

1 el oregano

2 eitjes

zout & peper



Het beleg:

tomatensaus/passata

60gr kerstomaatjes,

gehalveerd

1 courgette,

in dunne ronde schijfjes

1 rode ui,

in ringen

30 g parmezaanse kaas

10 basilicumblaadjes

1 el olijfolie



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Mix de bloemkoolroosjes in delen in een blender. Schep alles in een kom.

Stap 2: Voeg paneermeel, kaas, oregano, eitjes, zout en peper toe. Meng goed onder elkaar.

Stap 3: Bekleed een inoxen plaat met bakpapier. Schep er de bloemkool op en vorm een pizzabodem met de bolle kant van een soeplepel. Zet 20 minuten in de oven.

Stap 4: Snijd intussen de groenten.

Stap 5: Haal de bloemkoolkorst uit de oven. Besmeer met de tomatensaus en beleg met de groenten. Kruid met zout en peper en druppel er nog wat olijfolie over.

Stap 6: Zet opnieuw in de oven voor 10 minuten. Bestrooi met de basilicumblaadjes en Parmezaanse kaas. Serveer meteen.

Bonendip © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 350 g groene bonen

- 1 teentje look

- 1 el olijfolie extra vierge

- 1 tl citroenrasp

- 1 el citroensap

- 60 g feta

- 2 el gehakte munt

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de bonen gaar in gezouten water.

Stap 2: Spoel onder koud water.

Stap 3: Mix de bonen met de look, citroenrasp en -sap en de feta.

Stap 4: Mix er zoveel olijfolie onder tot je een smeuïg geheel krijgt.

Stap 5: Kruid met peper en een beetje zout. Meng er de kruiden onder.

Stap 6: Serveer met wortel- en selderstaafjes.

Pasta Primavera © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 350 g kippenblokjes

- 1 l groentebouillon

- 350 g spaghetti

- 1 ui, in halve ringen

- 4 groene asperges, in 4 gesneden

- 4 witte asperges, in 4 gesneden

- 200 g erwten (diepvries)

- 2 teentjes look, geperst

- 200 ml kookroom

- enkele takjes tijm

- rasp van 1 citroen

- 50 g Parmigiano Reggiano, geraspt

- peper en zout

- 2 el olijfolie extra vierge



Zo maak je het:

Stap 1: Doe de bouillon met de kippenblokjes, pasta, ui, asperges en look in een diepe pot. Kruid met peper en zout en druppel er wat olijfolie over.

Stap 2: Zet het vuur iets lager van zodra de bouillon begint te koken en roer voortdurend.

Stap 3: Voeg na 7 minuten de erwten, tijm, room en kaas toe en laat onder voortdurend roeren nog 3 minuten koken tot alles gaar is. Laat even rusten zodat al het vocht wordt opgenomen. Garneer met citroenrasp en Parmezaanse kaasschilfers.