Het laatste zomerfeest: met dit menu scoor je zeker!

27/08/16 - 12u00

NINA & LIDL Helaas, de zomervakantie zit er al weer op. Maar we vieren ze met het beste feest van de zomer. Wij hebben het menu al voor je klaar!

Aperitiefhapje met gerookte zalm © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 150 g biologische gerookte zalm

- 100 g verse roomkaas met kruiden

- 2 el citroensap

- 3 el gehakte bieslook

- 2 lente-uitjes, fijngesneden

- 12 toastjes



Zo maak je het:

Stap 1: Snijd de zalm in fijne stukjes of mix hem fijn.

Stap 2: Snipper de lente-ui en de bieslook fijn en meng samen met het citroensap onder de kaas.

Stap 3: Schep er de zalm onder en doe in een mooi kommetje. Serveer met een toastje.

Geroosterde maïskolven met kruidenboter © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 4 kolven suikermaïs

- 2 grote uien, in ringen

- 2 el olijfolie

- 2 limoenen, in partjes



Voor de boter:

- 100 g ongezouten boter

- 1 lookteentje, geperst

- 1 el gehakte peterselie + extra om te garneren

- 1 el gehakte bieslook

- 1 tl citroensap

- peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Laat de boter zacht worden. Meng er dan alle ingrediënten onder.

Stap 2: Haal voorzichtig de bladeren van de maïs naar achteren. Smeer de mais in met de helft van de boter en duw de bladeren weer terug. Bind vast met een touwtje. Schik ze in een ovenschaal en zet 10 minuten in de oven.

Stap 3: Verhit in een koekenpan de olijfolie en fruit de ui. Haal de maïskolven uit de schaal en schep er de uien in. Trek de bladeren van de kolven terug naar achteren en bind ze bovenaan vast. Besmeer opnieuw met de boter, leg ze op de uien en zet nog eens 5 minuten in de oven.

Stap 4: Garneer met peterselie en serveer met de limoenpartjes.



Tip: Lekker bij geroosterd vlees.

Brochettes met 3 dipsausjes © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 4 varkensbrochetten

- 3 lookteentjes, geperst

- 2 el olijfolie extra vierge

- peper en zout



Voor de yoghurt-rozemarijnsaus:

- 125 ml Griekse yoghurt

- Sap van 1/2 citroen

- 3 el verse rozemarijnblaadjes + extra takjes

- 1 teentje look, geperst

- snuf zout



Voor de Roquefortsaus:

- 2 dl platte kaas

- 30 g blauwe kaas

- 1/2 komkommer, geraspt en uitgelekt

- peper en zout



Voor de zoet-zure barbecuesaus:

- 3 el tomatenpuree

- 1 el ketchup

- 4 el azijn

- 300 ml water

- 2 el fijn maïszetmeel

- 4 el honing



Zo maak je het:

Stap 1: Meng de look met de olijfolie en besmeer hier de brochetten mee.

Stap 2: Hak de rozemarijnblaadjes fijn. Meng er de yoghurt, het citroensap en de look onder en kruid met het zout.

Stap 3: Meng alle ingrediënten voor de Roquefortsaus en kruid met peper en zout.

Stap 4: Voeg voor de barbecuesaus de azijn toe aan het water en breng aan de kook. Voeg de tomatenpuree, ketchup en honing toe. Breng de saus met de maïzena op gewenste dikte.

Stap 5: Grill de brochetten goudbruin op de barbecue en serveer met de sausjes.



Tip: Maak gerust wat meer van elk sausje. In een goed afsluitbaar potje kun je ze tot een week bewaren. Combineer ze met een slaatje, gegrilde vis...

Groene gezonde meloensalade © Nina Kookt. Wat heb je nodig:

- 1 galiameloen

- 150 g feta

- 2 lente-uitjes

- 1 el citroensap

- 12 basilicumblaadjes + extra om te garneren

- 2 el olijfolie

- stokbrood of 2 kleine broodjes



Zo maak je het:

Stap 1: Snij de meloen in blokjes.

Stap 2: Snij de lente-ui in ringen en hak het basilicum fijn. Meng met het citroensap en de olijfolie en schep er de meloen onder.

Stap 3: Verdeel over de borden en brokkel er de fetakaas over. Garneer met enkele basilicumblaadjes en serveer met wat stokbrood.



Tip: Geen fan van fetakaas? Vervang het dan door blokjes oude kaas, mozzarella of Parmezaanse kaas.